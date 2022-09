Primera Division Wegen Real-Kollegen: Toni Kroos sieht Brasilien als WM-Favorit

In weniger als zwei Monaten fällt der Startschuss zur Weltmeisterschaft in Katar. Toni Kroos sieht Brasilien als heißesten Titelanwärter. Seine Einschätzung erklärt er anhand seiner täglichen Eindrücke bei Real Madrid.

Die Selecao verfüge über eine gute Mischung "aus Kämpfern, die dazwischenhauen, und Spielern, die eine feine Klinge spielen", merkt Kroos an. In diesem Jahr hat Brasilien noch keins seiner Spiele verloren (7 Siege, 1 Remis) – und das bei einem Torverhältnis von 27:3. In WM-Gruppe G trifft Brasilien in der Vorrunde auf Serbien, die Schweiz und Kamerun.

Verwendete Quellen: Einfach mal Luppen