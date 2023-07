Wegen Wechsel zu Real Madrid: Fenerbahce-Boss wohl sauer auf Arda Güler

Der gerademal 18-Jährige Arda Güler war in diesem Sommer eine der begehrtesten Personalien auf dem Transfermarkt. Nun hat Real Madrid das Tauziehen um das Juwel gewonnen – zum Ärger des Präsidenten seines aktuellen Klubs Fenerbahce.

Halb Europa jagte ihn, doch am Ende deutete sich ein Rennen zwischen den spanischen Schwergewichten Real Madrid und FC Barcelona an. Dieses hat der Klub aus der Hauptstadt gewonnen.

Laut einem Bericht der Mundo Deportivo passt das der Vereinsführung von Gülers Ex-Klub Fenerbahce um ihren Präsdienten Ali Koç (56) überhaupt nicht. Dieser hätte seinen Schützling demnach lieber zu Reals Erzrivalen FC Barcelona geschickt.

Koc kündigt Abschied von Güler bei der Vorstellung des neuen Trainers an

Bei der Vorstellung von Ismail Kartal (62) als neuen Cheftrainer kündigte der Fenerbahce-Präsident den Abgang seines Rohdiamanten an, ohne den zukünftigen Arbeitgeber zu nennen. Laut Mundo Deportivo wollte Koc Güler an Barça verkaufen, denn dann hätte Fenerbahce das Megatalent noch bis 2024 in den eigenen Reihen behalten können.