Real Madrid : Wegen Weltfußballer-Wahl: Berater von Karim Benzema tobt

Statt Benzema erhielten die beiden Bundesliga-Stürmer Robert Lewandowski und Erling Haaland ein Mandat in der Bestenelf des vergangenen Jahres, welche die FIFA während einer Zeremonie am Montag bekanntgab.

Benzema schoss in der vorigen Saison 30 Pflichtspieltore und war in der spanischen LaLiga einer der überragenden Spieler. Außerdem überzeugte der Franzose nach seinem Comeback in der Nationalmannschaft mit zehn Toren in 13 Spielen.