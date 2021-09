Real Madrid : Weil PSG lockt: Real Madrid will mit Vinicius Junior verlängern

Real Madrid signalisiert offenbar Bereitschaft, den noch bis 2025 ausgelegten Vertrag von Vinicius Junior vorzeitig zu verlängern. Grund für dieses Vorhaben sei laut Okdiario-Journalist Eduardo Inda, dass Paris Saint-Germain versuche, Vinicius von einem Wechsel an die Seine zu überzeugen.

Vinicius scheint nach drei Jahren endlich der Durchbruch an der Concha Espina gelungen zu sein. Fünf Tore und zwei Vorlagen zählt der Brasilianer in fünf LaLiga-Begegnungen. Im Zusammenspiel mit Karim Benzema wird in Spanien momentan vom besten Sturmduo Europas gesprochen.