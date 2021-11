Real Madrid : Welche Entscheidung Zinedine Zidane am meisten bereut

Das OM-Trikot trug er zwar nie, hatte aber dennoch in Marseille spielen dürfen. An eine Partie erinnert sich Zidane besonders gerne zurück. "Es war in Marseille, als Franz Beckenbauer Trainer des Vereins war. Wir haben 1:0 gewonnen, das ist eine tolle Erinnerung." Beckenbauer betreute Olympique 1990 für ein halbes Jahr. Zidane spielte damals noch für die AS Cannes.