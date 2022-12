Weltmeister Julian Alvarez zu Real Madrid? "Könnte jederzeit das Trikot tragen"

Wenn es um einen langfristigen Nachfolger von Karim Benzema geht, schwirren rund um Real Madrid einige prominente Namen. Julian Alvarez ist in diesem Zusammenhang noch nicht so oft genannt worden, was nun sein Ex-Trainer übernimmt.

Julian Alvarez avancierte bei der vor Kurzem geendeten Weltmeisterschaft im Turnierverlauf zu einem der Schlüsselspieler der argentinischen Auswahl. Mit vier Toren und einer Vorlage hatte der 22-Jährige großen Anteil am Titelgewinn. Mit 22 Jahren darf sich Alvarez nun "Weltmeister" nennen.

Das befördert ihn noch mal in andere Sphären. "Ich glaube, dass er jederzeit das Trikot von Real Madrid kann", sagt Rafael Varas in einem Interview mit Sebastian Srur vom argentinischen Radiosender Radio Continental. Varas war in Alvarez' Heimatstadt Calchin dessen erster Trainer.

Das Thema könnte tatsächlich heiß werden. Karim Benzema hängt wohl maximal noch eine Saison dran, danach entsteht im Madrider Kader ein großes Loch. Kylian Mbappe und Erling Haaland sind die heiß gehandelten Namen für das Benzema-Erbe. Alvarez wird an Haaland bei Manchester City auf Dauer nicht vorbeikommen.

Alvarez zeigte die vergangenen Wochen aber, dass er zweifellos das Zeug dazu hat, bei einem Topklub die Nummer 1 zu sein. In Manchester dürfte er aber auf ewig in Haalands Schatten stehen. ManCity hatte Alvarez im Januar für 22 Millionen Euro verpflichtet, ihn aber für den Rest der Saison an River Plate verliehen.