Real Madrid : Wie Fabio Capello Roberto Carlos zu Real Madrid lotste

Große Fußstapfen hinterließ Fabio Capello bei Real Madrid während seiner beiden Amtszeiten zumindest aus sportlicher Sicht nicht. Der Trainerroutinier fädelte aber einen Transfer ein, der den Klub nachträglich verändern sollte.

Capello figurierte im Sommer 1996 als Spiritus Rector der Verpflichtung von Roberto Carlos. "Ich konnte es nicht glauben", ist Capello bei SKY ITALIA noch heute fast sprachlos. "Giovanni Branchini (Berater; Anm. d. Red.) erzählte mir, dass sie ihn verkaufen wollten und ich dachte 'wie kann Inter im Begriff sein, Roberto Carlos zu verkaufen?'"

Angesichts dieser Tatsache blieb Capello lange ungläubig und ließ es sich sogar per Fax bestätigen. Auf dem Wisch war dann sogar die Ablöse vermerkt, die Inter Mailand aufrief. "Es war keine streitbare Summe, also rief ich den Präsidenten von Real Madrid, Lorenzo Sanz, an und sagte ihm, er solle direkt nach Mailand fliegen", erinnert sich Capello an das damalige Vorgehen.