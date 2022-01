Real Madrid : Wie Gareth Bale seine Real-Zukunft plant

Am liebsten mit so vielen Titeln wie möglich. LaLiga führen die Blancos mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla an. Im Achtelfinale der Champions League bekommt es Real mit Paris Saint-Germain zu tun und in der Copa del Rey steht am kommenden Donnerstag (21.30 Uhr) das Viertelfinale gegen Athletic Bilbao an. Die Supercopa hat Real bereits in der Tasche.