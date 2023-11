Wie im Film: Fede Valverde packt über Angebot von Real Madrid aus

In den letzten Wochen gab Fede Velverde tiefe Einblicke in seine Karriere, berichtete unter anderem von dem gescheiterten Wechsel zu Arsenal. Nun gab der Mittelfeldmotor Details über die Verpflichtung von Real Madrid preis, erzählte dabei auch von seiner persönlichen Entwicklung.

Gegenüber The Players‘ Tribune berichtete der Uruguayer von der Kontaktaufnahme der Real-Verantwortlichen, während der U17-Kontinentalturniers in Paraguay im Jahr 2016: "Ich saß in meinem Hotelzimmer und meine Eltern waren in einem anderen Zimmer. Meine Mutter rief mich an und sage: ‚Hey, komme sofort in unser Zimmer. Hier sind einige Leute, die mit dir reden wollen.‘ Ich habe aufgelegt", erzählt Valverde von einem kuriosen Vorfall.

So berichtete er weiter, dass die Spieler ihr Zimmer nicht verlassen durften, weshalb er seine Mutter zunächst abwimmelte. Doch sie ließ nicht locker, so dass, Valverde schließlich doch mit den Delegierten des spanischen Giganten zusammenkam.

Valverde glaubte nicht an Real-Angebot

Der heutige Weltstar, damals 16, hielt die Klub-Vertreter zunächst für Repräsentanten seines damaligen Klubs Peñarol, die ihm einen neuen Vertrag anbieten würden. Erst als Valverde die Ausdrucksweise der spanischen Delegierten erkannte, die er dem Ursprungsland der weltweit verbreiteten Sprache zuordnete, glaubte er seiner Mutter, dass diese Männer von Real Madrid geschickt worden.

Federico Valverde im Einsatz für Real Madrid - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Und sie ließen keinen Zweifel an ihrem Vorhaben aufkommen, wie Valverde erzählt: "Wir glauben, dass du ein Star bei uns werden könntest. Wir möchten, dass du und deine Eltern nach Madrid ziehen", so deren klare Ansage.

Klub-Vertreter sollten Recht behalten

So nahm alles seinen Lauf. Und sie sollten Recht behalten. Sieben Jahre später ist Valverde im Mittelfeld der Königlichen kaum noch weg zu denken. Er ist Stammspieler und Fixpunkt im Spiel.

In den nächsten Wochen wird er noch einmal besonders gefordert sein. Mit Camavinga und Tchouameni fallen zwei Mittelfeld-Kollegen lange aus, Bellingham ist weiter fraglich.

Valverde dachte er "sei Gott"

Parallel zu seiner fußballerischen Entwicklung scheint er Uruguayer auch persönlich gereift, dazu sagt er über sich selbst: "Ich habe meine Emotionen in den Fußball kanalisiert. Und durch den Fußball konnte ich die Situation meiner Familie ändern." Der Uruguayer machte noch einmal deutlich, dass seine Jugend eher von schwierigen finanziellen Verhältnissen geprägt war, seine Karriere, ihm und seinem Umfeld dann aber deutlich mehr ermöglichen konnte.

Dabei wies heutige Topstar auch auf die Schattenseite hin: "Leider hat er (der Fußball, Anmerk. der Red.) auch mich verändert. Als ich mit 16 Jahren Profi bei Peñarol wurde, dachte ich, ich sei Gott."

Verwendete Quellen

The Players' Tribune