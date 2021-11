Real Madrid : Schwere Vorwürfe gegen Eden Hazard - "Wie kann man das machen?"

"Unbegreiflich!", raunzt Degryse. "Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass er mit sieben Kilo Übergewicht zum ersten Training kam." In der Sommerpause 2019 hat es sich Hazard nach seinem 115 Millionen Euro schweren Wechsel vom FC Chelsea an die Concha Espina sichtlich gutgehen lassen und tauchte völlig außer Form erstmals in Valdebebas auf.

Dabei erinnert sich Marc Degryse im Interview mit Het Laatste Nieuws an die Anfänge von Eden Hazard. Seine ersten Tagen und Wochen in Diensten von Real Madrid standen bereits unter keinem guten Stern. Schuld daran war der 30-Jährige aber ganz allein.

Eden Hazard - und dann kam die erste Verletzung

Bei der Bewertung komme es nicht genau darauf an, ob es nun fünf oder sieben Kilo gewesen seien, meint Degryse, der gereizt ausführt: "Wie kann man das machen? In drei Wochen fünf Kilo zunehmen. Es ist schwer zu verstehen, dass man so eine Vorbereitung beginnt." Hazard habe daraufhin versucht, im gleichen Tempo wie seine neuen Kollegen zu trainieren, was schließlich in der ersten seiner unzähligen Muskelverletzung mündete. "Er hat Real Madrid völlig unterschätzt."