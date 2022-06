Primera Division Wie Real Madrid Aurelien Tchouameni vom Wechsel überzeugte

Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro hat Real Madrid am vorigen Wochenende die Verpflichtung von Aurelien Tchouameni und damit den teuersten Deal des bisherigen Transfersommers bekanntgegeben. Doch wie ist es dem spanischen Vorzeigeklub überhaupt gelungen, den Shootingstar von seinen Idealen zu überzeugen?

Am Samstag wurde Nägel mit Köpfen gemacht: Real Madrid gab den Transfer von Aurelien Tchouameni bekannt, der dem spanischen Rekordmeister zunächst 80 Millionen Euro kostet, sich via Bonuszahlungen aber noch um 20 Millionen Euro verteuern könnte.

Die Blancos setzten sich im Werben um den 22-Jährigen gegen hochdekorierte Konkurrenz durch, unter anderem dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain. Dabei versuchten die Madrider Verantwortlichen, Tchouameni über fast ein Jahr hinweg ein gutes Gefühl zu vermitteln.

Wie bei Eduardo Camavinga

Laut einem Bericht der Marca waren die Verhandlungen bereits im September vergangenen Jahres aufgenommen worden. Tchouameni sei in monatelangen Gesprächen, Treffen, Liveschalten mit und mit Videos von einem Wechsel an die Concha Espina überzeugt worden. In exakter Weise war schon bei Eduardo Camavinga vorgegangen worden.