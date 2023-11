Wird Vinicius Junior zur Geheimwaffe im Werben um Alphonso Davies?

Real Madrid setzt in den Bemühungen um die Transfers von Kylian Mbappe und Alphonso Davies offenbar große Stücke in seinen Star Vinicius Junior. Wie The Sun berichtet, könnte der Brasilianer in den Verhandlungen zu einer Art Geheimwaffe werden.

Zum Hintergrund: Vini Junior soll in der Vergangenheit bereits mehrfach Spielerakquise betrieben und Profis von anderen Klubs, die Real gerne verpflichten wollte, vom Verein überzeugt haben. Jüngstes Beispiel ist angeblich Jude Bellingham. Der Engländer soll mehrfach von Vinicius wegen des Wechsels vom BVB nach Madrid kontaktiert worden sein.

Vinicius als geheimer Berater tätig

Auch dessen Eltern habe er zu sich nach Hause eingeladen, um ihnen davon zu erzählen, wie es bei Real sei und sie anschließend durch Madrid geführt. Ähnliches könnte sich bei Davies und Mbappe abspielen.