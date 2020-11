"Die großen Klubs lassen mich träumen" : Real Madrid will ihn, doch Eduardo Camavinga hat "keine Eile"

Bisher wurde Eduardo Camavinga von Stade Rennes dem öffentlichen Interesse soweit es ging ferngehalten. Am Donnerstag saß der Youngster erstmals auf dem Podium. Nachgefragt wurde unter anderem – wenig überraschend – zu dem dauerhaft kolportierten Interesse von Real Madrid.

Stade Rennes spielte am Freitagabend gegen Girondins Bordeaux (0:1). Soweit nichts besonderes. Während der Pressekonferenz vor der Partie nahm jedoch erstmals Eduardo Camavinga auf dem Podium Platz und stellte sich den Fragen der Medienvertreter.

Hauptthema war natürlich das seit Wochen in den Gerüchtebörsen dieser Welt grassierende Interesse von Real Madrid. "Die großen Klubs lassen mich träumen", sagte Camavinga. Welchen Verein er sich einmal anschließen wird, könne er allerdings nicht genau sagen. Camavingas Vertrag in der Bretagne ist noch bis 2022 befristet.

In Rennes ist der 18-Jährige seit der vergangenen Saison gesetzter Stammspieler. Überdies nahm er mit seinem Jugendklub in dieser Saison erstmals an der Champions League teil. Camavinga verpasste allerdings zwei Spiele wegen einer Blessur.