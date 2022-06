Glasgow Rangers Legende will Gareth Bale ködern: "Wir haben die besten Golfplätze"

Die Glasgow Rangers mussten in der abgelaufenen Spielzeit gleich zwei bittere Pillen schlucken. Zum einen wäre da natürlich das verlorene Europa-League-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt zu nennen. Zum anderen beendete man die heimische Meisterschaft nur auf dem zweiten Rang hinter Erzfeind Celtic.

Ein Königstransfer soll den Traditionsklub in der neuen Saison wieder nach Titeln greifen lassen. Zumindest, wenn es nach Vereinsikone Ally McCoist ginge, der 15 Jahre für die Schotten spielte. Der ehemalige Mittelstürmer rät seinem Herzensklub, sich um Gareth Bale zu bemühen. Eine Taktik hat er dabei auch schon erdacht.

"Hören Sie, er ist in einem Punkt in seinem Leben, an dem er sich amüsieren möchte", erklärte McCoist bei talkSPORT in Bezug auf Bale. "Wir alle wissen, dass er ein großer Golffan ist, wir haben die besten Golfplätze." McCoist glaubt außerdem, dass die Rangers-Anhänger ihrem Neuzugang zu Füßen liegen würden. "Die Fans werden ihn lieben, ihn absolut lieben."