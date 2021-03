Real Madrid : "Wir sind noch am Leben": Gasperini hofft auf Sieg gegen Real Madrid

Real Madrid sei zwar nach dem 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel noch favorisierter als ohnehin schon, erklärte der Erfolgscoach von Atalanta Bergamo am Montag auf der Pressekonferenz: "Aber wir sind noch am Leben."

Die Königlichen hatten das Hinspiel in Italien dank des Treffers von Ferland Mendy (86.) für sich entschieden. Am Dienstag (21 Uhr) fällt in Madrid die Entscheidung. "Wir müssen ein gutes Spiel machen, egal was passiert", fordert Gian Piero Gasperini von seiner Mannschaft.

Gasperini weiter: "Wir werden unseren Spielstil verfolgen, um gegen diese großartige Mannschaft bestehen und unsere eigenen Stärken präsentieren zu können."