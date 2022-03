Raul de Tomas (27) hofft auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der spanischen Nationalmannschaft – und darauf, dass es ihm nicht Verhängnis wird, dass er "nur" bei Espanyol Barcelona spielt.

"Ich weiß, dass es negativ für mich sein könnte, denn letzten Endes haben die größeren Vereine mehr Spiele und mehr Chancen, Tore zu erzielen, aber ich habe es als Spieler von Espanyol in die Nationalmannschaft geschafft", sagte de Tomas laut der Sporttageszeitung AS.

Bisher durfte der Angreifer unter Luis Enrique (51) in zwei Spielen ran. Sollte er es in den WM-Kader schaffen, "wäre das der größte Erfolg in meiner sportlichen Karriere und auf individueller Ebene", so de Tomas.

