Primera Division WM-Torhüter bringt sich bei Real Madrid ins Gespräch

Und hat noch lange nicht genug. Ochoa und Co. treffen bei der Winterweltmeisterschaft in Katar in Gruppe C auf Argentinien, Saudi-Arabien und Polen. Einen Platz für den 36-Jährigen könnte der mögliche Abgang von Andriy Lunin freimachen.

Der erst 23 Jahre alte Ukrainer kommt seit mehreren Jahren nicht an Thibaut Courtois vorbei und stagniert aufgrund der fehlenden Spielpraxis. Ochoa würde es ganz offensichtlich nicht stören, hinter Courtois auf der Bank Platz zu nehmen.