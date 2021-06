Real Madrid : Wo spielt David Alaba bei Real Madrid? Das sagt der Neuzugang

Spätestens seit dem Abgang von Sergio Ramos scheint klar, dass David Alaba bei Real Madrid zukünftig in der Innenverteidigung eingesetzt wird. In Stein gemeißelt scheint das allerdings nicht.

Dass David Alaba auf dem Fußballplatz universell einsetzbar ist, ist bei der Europameisterschaft sehr gut zu erkennen. Österreichs Nationaltrainer Franco Foda lässt seinem Superstar viele Freiheiten, nominiert ihn mal in der Innenverteidigung, dann links hinten oder schiebt ihn im Ingame-Coaching ins zentrale Mittelfeld.

Infolge seines ablösefreien Wechsels und der endenden Ära von Sergio Ramos schien klar, auf welche Position Alaba zukünftig unter Carlo Ancelotti bei Real Madrid eingesetzt wird. Der 28-Jährige kennt allerdings sein facettenreiches Spiel und will sich daher nicht auf eine Position beschränken.

"Beim FC Bayern habe ich lange Zeit als Linksverteidiger gespielt, in der letzten Zeit als Innenverteidiger – davor habe ich ab und zu im Mittelfeld gespielt", antwortet Alaba auf der UEFA-Homepage auf die Frage nach seiner Lieblingsposition. "Was bedeutet also "Lieblingsposition"? Ich spiele gerne dort, wo ich der Mannschaft am meisten helfen kann."