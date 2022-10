Wohin zieht es Zidane? Das sagt Ex-Kollege Thierry Henry

Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain: Zinedine Zidane wurde in den vergangenen Monaten bei mehreren Topklubs als neuer Cheftrainer gehandelt. Konkret wurde es jedoch mit keinem der genannten Vereine.

Thierry Henry, der mit Zidane einst Welt- und Europameister wurde, glaubt nicht, dass Zizou nach seiner erfolgreichen Zeit bei Real Madrid demnächst wieder auf Vereinsebene zu sehen sein wird.

"Sein Name wurde mit mehreren Teams in Verbindung gebracht, aber keines dieser Gerüchte hat sich bewahrheitet. Ich glaube nicht, dass Zizou so etwas tun will. Nächster Frankreich-Trainer zu werden, würde mehr Sinn machen", sagte der ehemalige Stürmer von Arsenal und dem FC Barcelona gegenüber CBS.