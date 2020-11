Tottenham : Real Madrid wollte Dele Alli nicht - Spurs-Abschied im Winter?

Mit einem anderen Interessenten hingegen hätte es beinahe geklappt, so der italienische Journalist. "Dele Alli stand kurz vor dem Abgang zu PSG." Es kam jedoch nicht zum Wechsel, Alli blieb an der White Hart Lane, wo er unter Jose Mourinho (57) nur eine Nebenrolle spielt.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wollten die Spurs den offensiven Mittelfeldspieler mit Gareth Bale (31, kam per Leihe) verrechnen. "Er hätte in den Deal für Bale aufgenommen werden können, aber Madrid wollte im Sommer keine neuen Spieler", so Romano.

Dele Alli soll gehen - kommt Marcel Sabitzer von RB Leipzig?

Mourinho ist Medienberichten zufolge weiterhin bereit, Alli gehen zu lassen, Ersatz könnte The Special One in der Bundesliga ausgemacht haben. Laut SPORT BILD sind die Spurs hinter Marcel Sabitzer (26) her.

Der österreichische Nationalspieler hat nur noch Vertrag bis 2022 bei den Sachsen. Einen Vereinswechsel kann er sich offenbar vorstellen. "Ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich habe nichts, was ich ausschließen würde. Wir werden sehen", sagte er laut 90MINUTEN.AT