XXL-Transfers 2024: Real Madrid will Kylian Mbappe und Erling Haaland

Real Madrid ist in rund einem Jahr offenbar noch mal bereit, mindestens 100 Millionen Euro für einen Spieler auszugeben. Jude Bellingham kam vor wenigen Wochen für eine fixe Transferentschädigung von 103 Millionen Euro an die Concha Espina.

Für den Sommertransfermarkt 2024 plant Real sogar eine Großoffensive. Laut der spanischen TV-Sendung El Chiringuito de Jugones sollen Kylian Mbappe und Erling Haaland im Doppelpack zum spanischen Rekordmeister kommen.

Kylian Mbappe und Erling Haaland: Ehrgeiziges Ziel von Real Madrid

Ein mehr als ehrgeiziges Ziel und eine Dimension, die angesichts der nötigen Investitionen zumindest in Madrid noch nie dagewesen ist. Das Interesse an beiden Superstars ist schon lange bekannt. Mbappes Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft aus. An der Seine versuchen sie derzeit mit allen Mitteln, eine Verlängerung zu erwirken.