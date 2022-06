Primera Division Youngster Miguel Gutierrez will spielen – bei Real Madrid oder woanders

Nach dem Abschied von Marcelo von Real Madrid hofft Eigengewächs Miguel Gutierrez (20) auf Spielanteile in der ersten Mannschaft. Sollte Carlo Ancelotti ohne ihn planen, strebt der Linksverteidiger Medienberichten zufolge eine Ausleihe an.

Miguel Gutierrez gilt als großes Talent auf der Linksverteidigerposition. In der Saison 2021/22 kam der 20-Jährige bereits auf vier Einsätze für die Profis. Der spanische U-21-Nationalspieler hat Blut geleckt.

Nach Informationen der Sporttageszeitung AS will Miguel Gutierrez dauerhaft in der ersten Liga konkurrieren. Am liebsten würde er für Real Madrid auflaufen, sollte aber David Alaba nach der Verpflichtung von Antonio Rüdiger auf die Linksverteidiger-Position rücken, ist auch ein Vereinswechsel denkbar.

Mit Alaba und dem französischen Nationalspieler Ferland Mendy (27) vor der Nase hätte das junge Eigengewächs aller Voraussicht nach nur geringe Chancen auf regelmäßige Spielpraxis auf höchstem Niveau.