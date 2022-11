Die Kasse klingelt! Real Madrid nimmt mindestens 57,4 Millionen ein

Sportlich läuft bei Real Madrid derzeit alles nach Plan. In der Liga sind die Blancos Tabellenführer, in der Champions League als Gruppensieger weitergekommen. Auch finanziell läuft es rund. Dank der Champions League fließen Millionen auf die Konten des Rekordmeisters.

Hinzu kommt Real Madrids Anteil aus dem Marktpool. Da Atletico Madrid, Sevilla und der FC Barcelona in der Vorrunde ausgeschieden sind, ist der Anspruch der Königlichen in dieser Saison besonders hoch – knapp 20 Millionen Euro.

Die Qualifikation für das Achtelfinale bringt 9,6 Millionen Prämien. Hinzu kommen 12,1 Millionen Erfolgszahlungen für vier Siege und ein Unentschieden in der Gruppenphase und die Fixsumme von 15,6 Millionen. Real-Präsident Florentino Perez darf sich insgesamt über UEFA-Zahlungen in Höhe von 37,3 Millionen freuen.

Der amtierende Titelträger nimmt durch den Einzug in die KO-Runde der Königsklasse nach Informationen der Sporttageszeitung Marca mindestens 57,4 Millionen ein.

Sollte der Rekord-Champions-League-Sieger erneut bis ins Finale einziehen und den Henkelpott ein weiteres Mal gewinnen, winken weitere UEFA- Zahlungen in Höhe von 43 Millionen Euro. Insgesamt würde die UEFA dann 80 Millionen an die Concha Espina überweisen. Doch damit nicht genug. Hinzu kommen die Einnahmen aus Ticketverkäufen, Catering und Co.

Verwendete Quellen: Marca