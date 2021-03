Real Madrid : Zinedine Zidane begeistert von Karim Benzema: "Eine Freude für den Fußball"

Karim Benzema ist einer der größten Stürmer in der Geschichte von Real Madrid. In schöner Regelmäßigkeit honoriert Trainer Zinedine Zidane die Leistungen seines Superstars.

Ohne Karim Benzema müsste Real Madrid seine Titelhoffnungen schon längst begraben. Mit 13 Treffern in LaLiga und vier in der Champions League ist der Franzose mit Abstand bester Torjäger der Blancos.

"Wir wissen, was Karim für uns darstellt. Nicht nur, was die Tore angeht. Er ist ein wichtiger Spieler für in unserem System. Vor allem dann, wenn wir den Ball haben", sagte Zinedine Zidane während einer Pressekonferenz.

Einmal losgelegt, gerät Zidane ins Schwärmen: "Er ist etwas Besonderes. Was er auf dem Spielfeld macht... Für Leute, die Fußball mögen, ist Benzema eine Freude für den Fußball; für mich ist es eine Freude, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen."