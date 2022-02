Real Madrid : Zinedine Zidane hat wegen Real Madrid nicht mit PSG verhandelt

Zinedine Zidane würde vermutlich schon längst bei Paris Saint-Germain an der Seitenlinie stehen. Der französische Journalist Julien Maynard hatte sich am Montag in der Telefoot-Sondersendung zum Deadline Day zu den anhaltenden PSG-Gerüchten geäußert.

Der Hauptgrund, warum Zidane noch nicht den Posten von Mauricio Pochettino übernommen hat, ist das direkte Duell mit seinem Ex-Klub Real Madrid in der Champions League. Die europäischen Schwergewichte treffen am 15. Februar zum Hinspiel im Achtelfinale aufeinander.