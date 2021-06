Real Madrid : Zinedine Zidane: Sohn Enzo findet einen neuen Verein

Neuer Job für Enzo Zidane: Der Sohn von Ex-Real-Coach und Dreifach-Weltfußballer Zinedine Zidane heuert in der zweiten französischen Liga bei AF Rodez an.

"Rodez Aveyron Football hat das Privileg, die Ankunft von Enzo Zidane als Mittelfeldspieler bekannt zu geben. Enzo schließt sich uns mit Bescheidenheit und dem Wunsch an, wieder Spaß zu haben", teilte der Klub auf seiner Webseite mit.

Enzo Zidane kommt ablösefrei und unterschreibt zunächst bis 2022. Der AF Rodez freut sich auf "starke technischen Qualitäten und Leichtigkeit auf kleinem Raum und einen präzisen Schuss" seines Neuzugangs.

Enzo Zidane, geboren in Bordeaux, verbrachte große Teile seiner Ausbildung bei Real Madrid. 2015 wurde er in die Zweitvertretung hochgezogen. 2017 verließ er die Concha Espina, heuerte bei Deportivo Alaves an, schaffte seinen Durchbruch aber nicht.