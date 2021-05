Real Madrid : Zinedine Zidane verlässt Real Madrid mit schweren Vorwürfe an die Bosse

Andre Oechsner Zinedine Zidane ist als offener Kommunikator bekannt. Genau so handhabt es der scheidende Trainer von Real Madrid auch bei seinem bevorstehenden Abgang. In einem Brief, den die spanische AS veröffentlicht, äußert er sich zu den Beweggründen.

Real Madrid wollte es eigentlich unbedingt verhindern, dass Zinedine Zidane den Verein nach 2018 noch mal eigenhändig verlässt. Der Franzose tut es wieder, sein Ausscheiden bei seinem Herzensklub ist bereits offiziell bestätigt. Nun äußert sich der 48-Jährige in einem offenen Brief und legt die Gründe dar, die ihn zu seiner Entscheidung bewegt haben. "Im Mai 2018 bin ich gegangen, weil ich nach zweieinhalb Jahren voller Siege und Trophäen das Gefühl hatte, dass die Mannschaft eine neue Ansprache brauchte, um ihr Niveau zu halten", schreibt Zidane und spannt den Bogen: "Heute sind die Dinge anders. Ich gehe, weil der Verein mir nicht das Vertrauen gibt, das ich brauche. Er gibt mir nicht die Unterstützung, um mittelfristig oder langfristig etwas aufzubauen." Es sind also interne Dissonanzen mit dem mächtigen Vereinsboss Florentino Perez, dem Zidane trotz allem "auf ewig dankbar" sei, dass dieser ihn 2001 gegen viele Widerstände intern und extern nach Madrid geholt hatte.

Der Franzose hätte sich gewünscht, dass das Verhältnis zum Präsidenten und dem Verein in den vergangenen Monaten "ein bisschen anders gewesen wäre als bei anderen Trainer". Privilegien wolle er dabei nicht einfordern, aber ein bisschen mehr Gedächtnis. Dabei spielt Zidane auf die großen Erfolge an, die er in seiner Schaffenszeit an der Concha Espina erreicht hat. Zum Beispiel als er mit dem spanischen Rekordmeister dreimal in Folge die Champions League gewann. Wertschätzung heißt Zidanes Zauberwort.