Real Madrid : Zlatan Ibrahimovic rät Kylian Mbappe zu Real-Wechsel

In einem Interview mit der L'Equipe erinnert Zlatan Ibrahimovic an seine vier Jahre in Diensten von Paris Saint-Germain. An der Seine steht momentan auch noch Kylian Mbappe unter Vertrag, der jedoch stark mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettieren soll.

"Mbappe zu Real Madrid? Diese Frage kann nur Kylian beantworten. Es hängt davon ab, was er will und was er denkt", nimmt Ibrahimovic auf Nachfrage zu dieser hochbrisanten Angelegenheit Stellung. "Ich wäre auch gegangen. Aber wenn ich PSG wäre, würde ich versuchen, ihn zu halten. Es liegt an ihm, sich zu entscheiden. PSG will ihn natürlich behalten, aber will er auch bleiben?"