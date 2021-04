Real Madrid : Zukunft bei Juve? Zinedine Zidane: "Wir werden sehen"

Mit dem 3:1 am Dienstagabend über den FC Liverpool machte Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League. Im Anschluss an die Partie wurde Zinedine Zidane zu seiner Vergangenheit bei Juventus Turin befragt, und hat durchaus aufhorchen lassen.

Zugeschaltet war dem Interview im italienischen Fernsehen sein ehemaliger Juve-Teamkollege Alessandro Del Piero, der Zidane frage, ob er Italien vermisse. "Italien ist in meinem Herzen, ich habe fünf Jahre in Turin verbracht und Juventus ist immer noch wichtig für mich", so der Real-Coach bei SKY.

Doch aus Zidanes Richtung kam noch ein Satz, der durchaus brisant war. "Zukunft bei Juve? Im Moment bin ich hier, wir werden sehen", so der 48-Jährige. In Turin mehren sich derweil die kritischen Stimmen, die das Projekt mit Andrea Pirlo als gescheitert ansehen und es lieber jetzt beenden wollen, bevor die Schäden noch größere Dimensionen annehmen.

Angesichts der zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand ist die Meisterschaft längst kein Thema mehr. In italienischen Medien wurde das Nachholspiel am Mittwochabend gegen den SSC Neapel als Schicksalsspiel für Pirlo ausgerufen.