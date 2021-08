Real Madrid : Zukunft bei Real Madrid: Martin Ödegaard skeptisch – FC Arsenal steht bereit

Eigentlich wollte Martin Ödegaard in dieser Saison endlich durchstarten bei Real Madrid. An seiner Situation hat sich aber auch nach seiner erneuten Rückkehr nur bedingt etwas geändert. Ödegaard zweifelt an seiner Zukunft, der FC Arsenal stünde bereit.