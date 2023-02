Zukunft von Marco Asensio: Carlo Ancelotti bleibt ohne klare Linie

Das Rumeiern in der Personalie Marco Asensio geht in die nächste Runde. "Ich weiß nicht, ob er bleibt oder nicht. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Es ist mir gerade ziemlich egal", sagte Carlo Ancelotti im Anschluss an das 4:0 gegen den FC Elche.

Der Madrider Trainer fügte an: "Wir haben in dieser Saison einige wichtige Herausforderungen zu bewältigen. Das Wichtigste ist, dass er wie im letzten Jahr seinen Beitrag leistet." Asensio stand gegen Elche zum dritten Mal in Folge in der LaLiga-Startelf und erzielte seinen zehnten Pflichtspieltreffer.

Obwohl Asensio in 28 Pflichtspielen für die Blancos im Dienst war, kommt er lediglich auf etwas mehr als 1.000 Einsatzminuten. Für einen Spieler von seinem Format natürlich absolut zu wenig. Asensios Vertrag läuft aus und garantiert werden kann ihm nicht, dass er in Zukunft auf deutlich mehr Spielanteile kommen wird.