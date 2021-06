Real Madrid : Zukunft von Sergio Ramos: Vermeintlicher Interessent meldet sich zu Wort

Der FC Sevilla ist an einer Zusammenarbeit mit Sergio Ramos interessiert. So war es in den vergangenen Wochen in Spaniens Sportgazetten zu lesen.

Manager Monchi wollte das vermeintliche Interesse an dem Superstar zuletzt weder bestätigen, noch dementieren und verwies darauf, dass seines Wissens nach Real und Ramos über eine Vertragsverlängerung verhandelten. Mittlerweile ist jedoch klar: die Wege von Real und Ramos trennen sich am Monatsende.

Kommt Monchi nun aus der Deckung? Ja. Eine Rückkehr des Rekordnationalspielers nach Andalusien, wo er seine Karriere einst gestartet hatte, kommt nicht infrage.