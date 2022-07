Primera Division Erstmals seit 15 Jahren: Real Madrid wildert im Nachwuchs von Atletico Madrid

Im Fußball gibt es so manche Abmachungen, die zwischen nahegelegenen oder rivalisierenden Klubs getroffen werden. Real Madrid und Atletico Madrid hatten einen Nichtangriffspakt geschlossen, der beinhalten, sich nicht in der Nachwuchsakademie des Anderen zu bedienen. Die Blancos brechen nun mit dieser Abmachung.

Real Madrid signalisiert offenbar Interesse an der Verpflichtung von Jesus Fortea. Vor zwei Wochen fand laut Marca ein Treffen zwischen dem spanischen Rekordmeister und Vertretern des 15-Jährigen statt, bei dem Details einer künftigen Zusammenarbeit besprochen worden sind.

Sergio Ramos schrieb pikante Nachricht an Verbandsboss Luis Rubiales

Fortea soll Atletico am Samstag vergangener Woche darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass er seine sich noch im Anfangsstadium befindliche Karriere bei einem anderen Klub fortsetzen möchte. Bei den Rojiblancos soll die Enttäuschung über diese Entscheidung riesig gewesen sein. Rechtsverteidiger Fortea war vor drei Jahren von Levante in den Atletico-Nachwuchs gewechselt.