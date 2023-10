Zwei Tore in zwei Ligaspielen: Real Madrid hat Betis-Wunderkind auf dem Zettel

Linksaußen Assane Diao (18) hat einen kometenhaften Start in den Profifußball hingelegt. Nachdem der spanische Juniorennationalspieler mit senegalesischen Wurzeln zu Saisonbeginn in der zweiten Mannschaft von Betis Sevilla zu überzeugen gewusst hatte, zogen ihn die Andalusier zu den Profis hoch. Diao lieferte prompt und traf in zwei LaLiga-Spielen bereits zweimal.

Für den 18-jährigen Assane Diao verläuft die bisherige Spielzeit wie ein Märchen. Der Linksaußen spielte in der vergangenen Saison noch für die zweite Mannschaft seines Ausbildungsklubs Betis Sevilla und erzielte in Spaniens vierter Liga in 20 Spielen vier Tore und legte zwei weitere auf – Werte, die bei einem Offensivspieler keinem vom Hocker hauen.

Raketenstart in die Saison 2023/24

Diese Saison hat Diao allerdings gleich mehrere Gänge hochgefahren: Nachdem er in den ersten vier Ligaspielen für die Jugendmannschaft der Verdiblancos zweimal traf und auf dem linken Flügel für Wirbel sorgte, wurde er von Trainer Manuel Pellegrini (70) zu den Profis hochgezogen.

Nach einem Kurzeinsatz in der Europa League gegen Glasgow Rangers Mitte September folgte eine Woche später das LaLiga-Debüt in Granada. Der spanische U19-Nationalspieler stand dabei prompt in der Startelf und erzielte beim 1:1-Unentschieden den Führungstreffer.