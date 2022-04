Trainerzukunft von Xabi Alonso ungeklärt

Xabi Alonso ist mit der zweiten Mannschaft von Real Sociedad so gut wie abgestiegen. Dem Kampf gegen die direkte Rückkehr in die spanische Drittklassigkeit gilt der volle Fokus, über Alonsos Zukunft gibt es noch keine Entscheidung.

Die Zukunft von Xabi Alonso ist ungewiss. "Wir haben nur vage darüber gesprochen. Im Moment sind wir alle sehr auf unsere Ziele konzentriert, weil wir wissen, dass sie sehr wichtig sind. Im Moment gibt es keine Fortschritte", erklärt der ehemalige Profifußballer der Marca.

Alonso trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Sociedad, mit der er letzten Sommer in die spanische 2. Liga aufgestiegen ist. Dort kämpft er in den verbleibenden sechs Spielen gegen den Abstieg. Der Klassenerhalt ist bereits in weite Ferne gerückt.