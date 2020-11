Real Madrid : Real verkaufsbereit: Isco auf dem Weg in die Premier League?

Nach sieben eher durchschnittlichen Jahren bei Real Madrid könnte es im Januar zur Trennung von Isco kommen. Eine Veränderung in die Premier League gilt als wahrscheinlichste Option.

"Wenn er mich auswechselt, tut er das in der 50. oder 60. Minute. Manchmal schon zur Halbzeit. Wenn er mich aber einwechselt, dann erst in der 80. Minute", zürnte Isco, dessen Vertrag an der Concha Espina 2022 ausläuft.

Da Isco in dieser Saison erst auf überschaubarer 260 Einsatzminuten kommt, dürften beide Seiten den Entschluss zur vorzeitigen Trennung in Betracht ziehen. Aufgrund der sportlich nicht zufriedenstellenden Situation hatten sich in der jüngeren Vergangenheit schon des Öfteren Wechselspekulationen ergeben.