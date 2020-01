Am 19. Januar wird Reinier 18 Jahre alt. In Spanien wurde unlängst darüber berichtet, dass er mit jenem Stichtag seine Unterschrift unter einem Vertrag bei Real Madrid setzen würde – der Transfer an die Concha Espina gilt als fixiert.

"Lass uns abwarten und sehen", sagte das Brasilien-Juwel selbst, als es von Reportern auf den bevorstehenden Wechsel angesprochen wurde.

Einen Fixbetrag von 30 Millionen Euro soll Real an Flamengo Rio de Janeiro überweisen.

Bei seinem Heimatklub kommt Reinier gut an. "Es ist wirklich eine großartige Verpflichtung, ich gratuliere Real Madrid", sagt Filipe Luis, der seit diesem Sommer für Flamengo aufläuft, laut der MARCA.