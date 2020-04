Alternative zu Paul Pogba : Reals Plan mit Eduardo Camavinga – Stade Rennes hofft auf Verbleib

Gerücht Eduardo Camavinga nimmt in den Planungen von Real Madrid eine langfristige Rolle ein. Stammklub Stade Rennes hofft derweil, dass die Zusammenarbeit vorerst bestehen bleibt.

Im Moment bezieht Eduardo Camavinga noch bei Stade Rennes Quartier. In der Bretagne ist sein Vertrag noch bis 2022 gültig.

Ein Füllhorn an Topklubs macht dem erst 17-Jährigen allerdings Avancen. Unter ihnen: Real Madrid.

Die AS will erfahren haben, dass Camavinga im Bernabeu nicht das Hauptziel für diesen Sommer sei. Der Youngster gelte eher als Ersatz, sollte Paul Pogba nicht von einem Wechsel an die Concha Espina überzeugt werden können.