FC Barcelona : Red Devils an Edinson Cavani dran

Neue Runde in den Spekulationen um die Zukunft von Edinson Cavani. Nachdem der uruguayische Nationalspieler zuletzt als Lautaro-Alternative beim FC Barcelona gehandelt wurde, wird sein Name nun mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Die Red Devils sind der L'EQUIPE zufolge ebenso wie Newcastle United an einer Zusammenarbeit mit Cavani interessiert. Der Vertrag des Südamerikaners läuft am Monatsende aus.

Paris Saint-Germain würde den Mittelstürmer aber gerne bis Ende August halten und ihn danach verabschieden. Dann könnte der Vereins-Rekordtorschütze noch in der Champions League mitwirken. Die Ligue 1 wurde coronabedingt abgebrochen, PSG zum Meister erklärt.