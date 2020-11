Borussia Dortmund : Reinier Jesus sollte durchstarten wie Achraf Hakimi - verliert Real Madrid jetzt die Geduld?

Wie die Sporttageszeitung AS in Erfahrung gebracht haben will, ist sowohl der Spanische Meister als auch Reinier unzufrieden mit der Situation. Ändere sich die Lage in den kommenden Wochen nicht, wolle der Brasilianer in der Winter-Transferperiode "eine Lösung" suchen. Wohl in Form eines Leihabbruchs.

Fraglich ist ob der BVB diesem Szenario zustimmen würde. Zudem musste allen Beteiligten klar gewesen sein, dass Reinier, gerade einmal 18 Jahre alt, eine Eingewöhnungsphase brauchen würde. Schließlich hatte er seine südamerikanische Heimat erst im Januar in Richtung Europa verlassen.