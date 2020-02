61 Millionen Euro für Vinicius Junior, 45 Millionen für Rodrygo und jetzt 30 Millionen für Reinier - Real Madrid hat gehörig Geld in brasilianische Youngster investiert.

Vinicius und Rodrygo deuteten bereits in der ersten Mannschaft ihre Klasse an, auch wenn sie sich noch gedulden müssen mit Stammplatzansprüchen.

Reinier wird wohl zunächst nur in der Zweitvertretung eine Rolle spielen. Der 18-Jährige wurde am Dienstag in Madrid vorgestellt.

"Reinier ist einer der aufstrebenden Stars des Weltfußballs", freut sich Präsident Florentino Perez laut MARCA über seinen Neuzugang.