Leicester City : Rekord aufgestellt: Jamie Vardy wird Torschützenkönig

Jamie Vardy hatte sich im letzten Spiel zwar nicht mehr in die Torschützenliste eingetragen. Der Angreifer von Leicester City hat sich mit 23 Torerzielungen auf die Saison gerechnet trotz allem zum besten Torjäger der Premier League gekürt.

"Das ist eine wunderbare individuelle Leistung. Ohne seine Qualität und seine Tore wären wir nicht da, wo wir jetzt sind", fand Brendan Rodgers nach dem 0:2 gegen Manchester United am letzten Spieltag lobende Worte.

Für die Foxes stand nach der Niederlage fest, dass es in der nächsten Saison international "nur" in die Europa League geht. In der Torschützen-Rangliste hinter Vardy stehen Pierre-Emerick Aubameyang und Danny Ings (beide 22 Tore) sowie Raheem Sterling (20).