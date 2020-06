19 Torbeteiligungen : Rekord im Visier: Achraf Hakimi jagt Dani Alves

Mit 80 Toren spielt Borussia Dortmund die aktuell torerfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte. Einen großen Anteil daran hat Achraf Hakimi, der in den letzten Spielen einen neuen Rekord aufstellen könnte.

Beim 6:1-Sieg über den SC Paderborn trug sich Achraf Hakimi in die Torschützenliste ein und lieferte damit bereits seine 19. Torbeteiligung für Borussia Dortmund in dieser Saison – überragende Quote!

Dies entspricht laut dem Datenanbieter OPTA der Saison des Brasilianer Maicon, der sich 2009/10 für Inter Mailand an 19 Toren beteiligte, wohlgemerkt in der gesamten Spielzeit.

Rekordhalter ist Dani Alves. Der Rechtsverteidiger des FC Barcelona hatte (ebenfalls 2009/10) 22 Scorerpunkte (vier Tore und 18 Assists) geliefert.