Teuerster Deutscher : Rekord-Wechsel! Kai Havertz stellt zwei Bestmarken auf

Der FC Chelsea treibt seine Kaderplanung weiter voran. In Kai Havertz kommt bereits der fünfte potenzielle Stammspieler neu in den Kader von Frank Lampard. Chelsea lässt sich die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers einiges kosten.

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea ist perfekt. Die Blues verkündeten am Freitagabend: "Chelsea have Havertz!" Der deutsche Nationalspieler unterschreibt einen Fünfjahresvertrag an der Stamford Bridge.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein. Für mich ist es ein Traum, bei einem großen Verein wie Chelsea zu spielen", freut sich der gebürtige Aachener über seinen Wechsel. Er könne es kaum erwarten, Mannschaft und Coach Frank Lampard zu treffen: "Ja, ich bin sehr glücklich, hier zu sein."

Freude herrscht auch bei Chelseas Chef-Verhandlungsführerin Marina Granovskaia. "Kai ist in seinem Jahrgang einer der besten Spieler im Weltfußball. Wir freuen uns sehr, dass seine Zukunft bei Chelsea liegt."