In wenigen Spielen für den FC Bayern deutete Renato Sanches sein unbestrittenes Talent an. Als er im Sommer 2018 nach München zurückkam, warb Paris Saint-Germain intensiv um dessen Dienste.

Richtig warm wurden sich der FC Bayern und Renato Sanches während ihrer dreijährigen Zusammenarbeit nie.

Nachdem er nach einem Jahr bei Swansea City im Sommer 2018 wieder in der bayrischen Landeshauptstadt eintraf, sah sich Sanches Avancen von Paris Saint-Germain ausgesetzt.

"Ich hatte mit Antero (damaliger PSG-Sportdirektor Henrique; Anm. d. Red.) gesprochen. Er hatte mit meinem Agenten Jorge (Mendes; Anm. d. Red.) gesprochen. Wir hatten einen guten Austausch. Alles war bereit", erinnert sich Sanches im Gespräch mit der L'EQUIPE.

Der heute 22-Jährige fügt an, dass er sich damals in einem Restaurant befand, als Berater Mendes bei ihm durchrief: "Er sagte: 'Morgen fliegst du nach Paris.' Ich sagte okay, ich gehe nach Hause und packe."