Bester Everton-Spieler : Richarlison wird von Vorbild Neymar überrascht

Der FC Everton sorgte auf seinen Kanälen für eine große Überraschung. Dass Stürmer Richarlison nach 15 Toren in allen Wettbewerben zum Spieler der Saison gekürt wurde, kam weniger überraschend. Verblüffend war eher, dass Neymar Richarlison die Auszeichnung virtuell übergab.

"Hey Richarlison, ich freue mich so für dich, herzlichen Glückwunsch zu deiner Saison", sagte Neymar in einem Video. "Hier ist er, dein Player of the Season Award für Everton. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, ich weiß, dass die der erste Brasilianer bist, der diese Auszeichnung gewinnt."

Richarlison hatte schon oftmals von seinem Idol Neymar erzählt, mit dem er gemeinsam in der brasilianischen Nationalmannschaft spielt. Heute sei ein ganz besonderer Tag für ihn, schreibt Richarlison auf Twitter.

Und weiter: "Den Preis für den besten Spieler der Saison zu erhalten, von einem der traditionsreichsten Vereine Europas und aus den Händen eines Mannes, der mein Idol aus meiner Kindheit ist, der aber auch ein Teamkollege und ein Freund wurde, ist irgendwie surreal."

Vor zwei Jahren holten die Toffees Richarlison für knapp 40 Millionen Euro vom inzwischen abgestiegenen FC Watford. Seither kommt der Südamerikaner auf 82 Einsätze mit 31 Toren.