"Vor dem Anpfiff warteten wir in einer winzig kleinen Kabine, mit Stars wie Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs oder Rio Ferdinand. Ich wollte einfach nur meinen Job machen, unsichtbar sein", berichtet der heute 32-Jährige laut SPORT BIBLE.

"Ich saß direkt neben Roy Keane. Alles war still, als Trainer Ferguson seine Ansprache hielt. Plötzlich hörte man eine leichte Vibration, ganz leise. Da wurde mir klar: 'Das ist mein Handy, ich habe es nur auf lautlos gestellt in meiner Hose, die direkt hinter Roy Keanes Kopf hängt.''"

Leitwolf Keane war stinksauer. "Er schaute sich im Raum um und schrie 'Wem gehört das Scheiß-Handy? Drei Mal, niemand antwortete. Irgendwann meldete ich mich und entschuldigte mich", berichtet Pique.

Keane sei komplett durchgedreht. "Es war unfassbar, ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Angst. Heutzutage gibt es so was natürlich nicht mehr. Da hat jeder Spieler sein iPhone in der Kabine."

