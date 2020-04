FC Barcelona : Riqui Puig: Entscheidung über seine Zukunft steht

Doch wie die Fachzeitung SPORT in Erfahrung gebracht hat, will Riqui Puig Barça nicht verlassen. Seine einzige Absicht sei es, in der nächsten Saison in der ersten Mannschaft zu sein.

Riqui Puig will die Saisonvorbereitung nutzen, um Cheftrainer Quique Setien von sich zu überzeugen.

Was Puig in die Karten spielen könnte: Barça will sich von Ivan Rakitic (32) trennen. Damit hätte der Youngster einen Konkurrenten weniger. Auch ein Abschied von Arturo Vidal ist nicht unwahrscheinlich.