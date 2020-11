FC Barcelona : Riqui Puig hat auch in der Premier League einen Verehrer

Premier-League-Aufsteiger Leeds United zeigt nach Informationen von 90MIN Interesse an einer Verpflichtung von Barça-Juwel Riqui Puig. Der Berater des Youngsters soll mit den Briten bereits in Kontakt stehen. Es soll um eine Ausleihe gehen.

An der Elland Road steht in Marcelo Bielsa ein Trainer an der Seitenlinie, der einen Stil mit Ballbesitz und Gegenpressing spielen lässt. Die offensive Spielidee kennt Riqui Puig aus Barcelonas Jugendschmiede La Masia aus dem Effeff.

Riqui Puig steht Medienberichten zufolge auf dem Zettel zahlreicher LaLiga-Klubs, unter anderem Betis Sevilla mit Starcoach Manuel Pellegrini soll sich um eine Ausleihe des Barça-Juwels bemühen.

Wie MUNDO DEPORTIVO in Erfahrung gebracht hat, sind auch Monaco, PSV Eindhoven und der FC Porto an dem jungen Mittelfeldregisseur dran.