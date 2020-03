FC Bayern : Rivaldo erklärt: Warum Coutinho nicht zu den Bayern passt

Philippe Coutinho blieb Zeit seines Wechsels zum FC Bayern vieles schuldig. Der ehemalige Weltklassefußballer Rivaldo war sich sicher, dass sein Landsmann in Deutschland Probleme bekommen wird. Ein dauerhaftes Engagement in München schließt er aus.

Der ehemalige Superstar Rivaldo geht nicht davon aus, dass der FC Bayern im Fall Philippe Coutinho die 120 Millionen Euro teure Kaufoption aktivieren wird.

"Ich habe immer gedacht, dass sich Coutinho besser an den spanischen als an den deutschen Fußball anpassen könnte, auch wegen der Sprache und dem Lebensstil für einen Brasilianer in Deutschland", so Rivaldo bei BETFAIR.

In beiden Ligen, sagt der Brasilianer, habe es für Coutinho nicht gepasst, so dass es für ihn nach dieser Saison nach Barcelona zurückgehen werde.